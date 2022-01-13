新伊高速上跨连霍高速钢箱梁顺利合龙

25日，记者从新安县获悉，新伊高速上跨连霍高速钢箱梁目前已顺利合龙，为项目完工打下坚实基础。

25日，记者从新安县获悉，新伊高速上跨连霍高速钢箱梁目前已顺利合龙，为项目完工打下坚实基础。

此次合龙的钢箱梁属于铁门枢纽互通匝道桥，长115米、宽11.06米、总重约850吨，上跨连霍高速公路角度为90°。作为新伊高速重要节点工程，其施工难度较大。

新伊高速建设指挥部最新资料显示，目前，该项目累计完成投资86.45亿元，占总投资的90.7%。隧道工程全部完工；路基挖填方和桥梁架梁工程均已完成98%；桥面铺装完成93%。

新伊高速项目线路全长为81.25公里，北起新安县，接连霍高速，向东南经宜阳县，止于伊川县境，接二广高速到达项目终点，计划今年内建成通车。届时，洛阳西南方向将再添一条交通大动脉，串起连霍、郑卢、洛栾、二广等高速及区域内的国道、省道，形成更加完善、高效的路网体系，有效缓解洛阳市高速过境交通压力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张锋 文/图）