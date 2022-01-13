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洛阳新增13家省级智能工厂（车间）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.25 19:01

　　25日，记者从洛阳市工信局获悉，近日河南省工信厅公布2022年省级智能工厂(车间)认定名单，洛阳13家企业入选。其中，省级智能工厂10家，省级智能车间3家。

　　●省级智能工厂10家

　　国营洛阳丹城无线电厂、洛阳LYC轴承有限公司、洛阳洛北重工机械有限公司、格力电器(洛阳)有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司、洛阳丰瑞氟业有限公司和洛阳黄河同力水泥有限责任公司的生产工厂

　　●省级智能车间3家

　　中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司、洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司、河南卫创轴承精工科技有限公司的生产车间

　　智能化改造和数字化转型是企业提质增效、抢占发展制高点的关键之举，也是推进制造业转型升级、实现高质量发展的必由之路。加上此次入选企业，截至目前洛阳省级智能工厂(车间)已达79家。

　　下一步，根据《洛阳市制造业“三大改造”实施方案(2021—2025年)》，洛阳将锚定产业风口，深化5G、数字孪生、人工智能等新一代信息技术应用，推动企业向自动化、数字化、网络化、智能化方向梯次推进、提档进阶，继续促进洛阳制造业提质增效升级。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 栗擎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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