洛阳：培育壮大新兴产业 前瞻布局未来产业

新兴产业培育壮大，未来产业前瞻布局，洛阳抓风口、谋先机，积极抢占产业发展制高点，培育竞争新优势。

新兴产业培育壮大，未来产业前瞻布局，洛阳抓风口、谋先机，积极抢占产业发展制高点，培育竞争新优势。

洛阳凯盛ITO导电膜玻璃研发生产基地

眼下，在位于伊滨区的洛阳凯盛ITO导电膜玻璃研发生产基地内，国内领先的玻璃电子显示材料生产线正开足马力，满负荷生产。

据悉，洛阳凯盛ITO导电膜玻璃研发生产基地项目，由国内电子信息显示材料产业的龙头企业凯盛科技投资建设。该基地生产的ITO导电膜玻璃，主要应用于互联网、物联网、智能家居、智慧城市等多个领域。考虑到目前的产业优势，该项目计划再增3条ITO导电膜玻璃生产线，全部项目建成后可实现产值6亿元以上。

“洛阳玻璃曾享誉全球。依托洛阳浮法玻璃这一传统优势，我们将围绕超薄镀膜玻璃深加工，着力拉长洛阳玻璃产业链条、优化产品结构，不断提升玻璃产品的科技含量和附加值，为洛阳建设重要的新型显示材料基地贡献积极力量。”洛阳凯盛公司相关负责人说。

洛阳凯盛公司的“新玻璃”应用产品，为我市传统玻璃产业向战略性新兴产业转型提供了新的经济增长点。

作为全省第二期“三个一批”开工项目，位于洛龙区的中航光电基础器件产业园项目正在加快建设。该项目计划总投资22.69亿元，新建科研生产、仓储、动力站房及配套设施等。该项目定位为防务特种连接器等基础电子元器件产业研发生产基地，建成达产后，可新增光电有源连接组件及设备、特种光纤连接器及组件、流体连接器及组件等产品315万套的年生产能力，可满足公司“十四五”期间防务及高端制造特种连接器等业务规模发展的需要，并预留一定发展空间。

全市产业发展观摩推进会强调，要牢牢把握构建新发展格局这一机遇性竞争性重塑性变革的战略契机，紧扣未来新产业新业态迅猛发展趋势，把准风口、乘势而上，奋力抢占新的发展赛道。