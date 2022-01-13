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四天落地！这家中国500强企业缘何青睐洛阳？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.24 22:04

　　从选址到落地，仅用4天，再一次刷新洛阳招商引资的速度！

　　22日，洛阳市政府、洛龙区分别与海澜集团签署合作协议，洛阳将携手海澜集团，在现代化服装制造、服装供应链发展、乡村振兴等领域开展全方位、深层次、多元化的战略合作。

　　诞生于江苏省江阴市的海澜集团，距离洛阳900多公里。之前与洛阳毫无交集的中国500强企业，缘何能与洛阳“一见钟情”？

　　“洛阳的产业优势，再加上高效务实的工作作风和良好的营商环境，坚定了海澜集团落户洛阳、深耕洛阳的决心和信心。”海澜集团相关负责人说。

　　去年以来，洛阳市委市政府把产业发展作为事关全局的最重要工作来抓，聚焦风口产业大力推进产业精准招商，推动传统产业向风口产业转型。洛阳市商务局作为全市招商引资工作的牵头部门，协同工信、发改等部门，紧盯海澜集团等产业链龙头企业，发挥基金招商、驻点招商作用，深入分析产业链图谱，找准关键环节重点发力，持续开展对接洽谈。

　　其实在去年，海澜集团也同时有了建设服装供应链产业基地的规划，并将此作为“十四五”时期的一项重要战略布局、2025年进军世界500强企业的一项重要保障。虽然海澜集团在东北、华北等区域已有一些服装生产基地，但如此大规模的产业基地是江苏总部之外的第一个。

　　在“双循环”新发展格局下，河南省、尤其是洛阳市的区位优势，已成为承接东部产业转移的关键点。再加上河南省巨大的消费市场，海澜集团也有意将第一个产业基地布局在河南。

　　19日，海澜集团考察团队先行来到洛阳，先后到偃师区、伊川县考察。

　　20日，考察团队到洛宁县、孟津区、洛龙区考察。

　　21日一大早，海澜集团党委书记、董事长周立宸亲自到洛龙区考察，就项目选址、合作协议等内容进行双方商谈。

　　22日，一纸签约，海澜集团牵手洛阳。

　　“项目能够在短期内实现签约，得益于我市前期对企业需求的深入分析对接，以及企业的务实考察调研双向合力。我们将全力以赴、全心全力持续为企业做好服务，让企业在洛阳放心投资、安心运营。”洛阳市商务局相关负责人说。

　　考察期间，洛阳市各相关市直部门、各县区上下联动、信息共享，提高了项目落地的实效性。“这边目前是空地，可以直接建厂房，既能降低投资成本，又能缩短生产周期。”“这边临近市区，能够提供充足的人力保障。”真正为客商考虑的一句句朴实的推荐，让考察团成员倍感亲切。

　　“建设服装供应链产业基地只是双方合作的开始，以海澜集团这一龙头吸引上下游服装产业集聚的效应更是潜力巨大，相信洛阳与海澜集团还将在更广阔的领域取得更多务实合作。”洛阳市商务局相关负责人说。

　　近年，海澜集团立足于服装零售业，已逐步将产业运营能力向家居生活、文化旅游、商场管理等多个实业领域延伸。以在洛阳打造国内具有重要影响力的服装产业集群为序幕，期待海澜集团与洛阳有更多的精彩故事上演。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 实习生 丁博 通讯员 麻耀东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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