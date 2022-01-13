河南大学研究生培养与实践教学基地落户嵩县

近日，河南大学与陆浑湖国家湿地公园管理处举行签约仪式，合作共建河南大学研究生培养与实践教学基地。
近日，河南大学与陆浑湖国家湿地公园管理处举行签约仪式，合作共建河南大学研究生培养与实践教学基地。
近日，河南大学与陆浑湖国家湿地公园管理处举行签约仪式，合作共建河南大学研究生培养与实践教学基地。
该基地的设立是为了适应实践教学需要，加强研究生野外数据监测与分析技能的训练，培养适应改革开放和现代化建设事业需要的专门人才。该基地将在湿地生态环境遥感监测、湿地生态保护与修复遥感评估等方面，为研究生培养提供一个教育实习、实践的良好平台。
嵩县有关负责人表示，该基地的建立，搭建了嵩县与河南大学交流的平台，激发了人才创新活力，将开启双方资源共享、合作共赢的新篇章，为当地经济社会发展提供智力支持。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李青峰 文/图）
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