紧急提醒！洛阳这些高速站口禁止七座(含)以上车辆上站

22日上午，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日10时30分，接省路警指令：连霍高速偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站、新安站、新安西站禁止七座(含七座)以上车辆上站，禁止货车上站。 22日上午，记者从洛阳高速交警支队获悉，今日10时30分，接省路警指令：连霍高速偃师站、会盟站、洛阳东站、孟津站、洛阳站、新安站、新安西站禁止七座(含七座)以上车辆上站，禁止货车上站。 洛阳高速交警提醒，近期强对流天气频繁，广大司机朋友要及时关注出行信息，雨天路滑，注意谨慎驾驶。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）