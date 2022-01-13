汝阳县8所乡村学校建成智慧教室

近日，汝阳县8所乡村学校在省希望工程办公室和北京快手科技有限公司资助下，正式建成投用智慧教室教学系统。

近日，汝阳县8所乡村学校在省希望工程办公室和北京快手科技有限公司资助下，正式建成投用智慧教室教学系统。

去年7月，受暴雨天气影响，我市部分地区中小学校受到不同程度损毁。团市委积极争取省青少年发展基金会支持，帮助偃师区、栾川县、汝阳县等地15所希望学校进行灾后重建工作。在修缮校舍过程中，由于汝阳县部分学校缺乏现代化智慧教育系统，团市委积极对接，在省希望工程办公室和北京快手科技有限公司支持下，帮助汝阳县城关镇东街小学、柏树乡杨沟小学、三屯镇玉马小学、小店镇黄屯小学、小店镇高庄小学、刘店镇第二初级中学、靳村乡小白小学、十八盘乡中心小学8所学校建设智慧教室。

目前，8所学校的智慧教室已经建成投用，每间智慧教室均配备智慧黑板、桌椅、照明等设备。教师可以利用智慧教学系统和资源平台开展个性化教学，提升课堂灵活性和趣味性，激发学生学习主动性和创造性。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 宋君毅）