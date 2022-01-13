提劲！这些行业巨头加快落子洛阳

20日，记者从相关部门获悉，今年以来，人工智能、数字安全、物流快递等行业的多家头部企业在洛布局项目推进顺利，正不断为洛阳风口产业发展提供助力。

20日，记者从相关部门获悉，今年以来，人工智能、数字安全、物流快递等行业的多家头部企业在洛布局项目推进顺利，正不断为洛阳风口产业发展提供助力。

围绕产业提级，华为洛阳新基建发展中心在去年助力数十家洛阳企业完成数字化、智能化转型的基础上，今年迄今已新走访洛阳企业350余家，开展合作项目23个，并完成14家企业数字化融合应用改造。

位于洛阳弘义未来产业发展中心园区内的“龙马负图”机器视觉摄像头项目，当前已投入生产，正加速形成万级摄像头产能，并推动更多洛阳企业进入华为产业链、供应链。

此外，作为洛阳“牵手”华为的最新成果，于上月在东莞举行四方共建签约仪式的洛阳昇腾人工智能实验室项目已设立联合运营筹备处，并与中信重工、中国一拖、中集凌宇等7家单位签署合作意向书。

在洛阳大数据产业园核心区，当前韵达集团人力资源产业园项目运行良好。截至上半年，该项目结算金额已达到2.6亿元，实现税收1650万元；预计年底结算金额可达到60亿元，实现税收3.82亿元。

作为致力于为企业提供灵活用工的一站式服务机构，韵达集团人力资源产业园项目可依托相关平台完成任务和自由职业者的匹配，实现灵活用工人员的费用结算和支付。围绕数字经济产业发展，由阿里云、黄河鑫堃与洛龙区联合打造的阿里云创新中心(洛阳)数智基地项目建设同样火热。有望在8月正式运行的该项目，目前已完成内部装修，正在与两家电商企业签订入驻协议，预计企业落地后年产值将突破5000万元。

根据规划，阿里云创新中心(洛阳)数智基地当前还在围绕智慧出行、新能源、生物医药等领域积极对接企业，有望在3年内为洛阳新增落地营收10亿元以上。

于第四期“三个一批”项目建设活动中落户我市的美团功能性区域总部项目，已进入新的建设阶段。作为头部电商美团在洛布局的重要载体，涉及该项目的500万美元投资现已全部到位。按照设定，美团功能性区域总部将依托洛阳区位优势，重点围绕美团在共享出行、酒店文旅、餐饮外卖等领域的品牌和流量优势，带动上下游生态企业来洛投资发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 特约通讯员 苟华云）