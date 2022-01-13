“功夫小子”来了！“武馆”开在家门口

“嘿哈！嘿哈！”今天上午，一声声铿锵有力的口号声从瀍河区白马寺镇黑王社区新时代文明实践站未成年人活动室传出。抱拳、按掌、弓步冲拳，循声而去，孩子们一个个聚精会神跟随老师的动作，一招一式练习着武术动作。

“嘿哈！嘿哈！”今天上午，一声声铿锵有力的口号声从瀍河区白马寺镇黑王社区新时代文明实践站未成年人活动室传出。抱拳、按掌、弓步冲拳，循声而去，孩子们一个个聚精会神跟随老师的动作，一招一式练习着武术动作。

“我最喜欢看动作电影，我要当‘功夫小子’！”“学会武术，我以后就可以保护别人了。”“武术很酷，以后我还想学双截棍。”……问及报名参与社区武术特色课程的初衷，孩子们争先恐后地回答。