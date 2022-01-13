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江凌与宁夏旅游投资集团董事长白建平举行工作会谈 吴孟铎参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.20 09:57

　　19日，市委书记江凌与来洛考察的宁夏旅游投资集团党委书记、董事长白建平一行举行工作会谈，围绕抢抓文旅产业风口、加强文旅领域合作进行交流。河南省文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎参加会谈。

　　大家一致认为，当前，文旅消费已成为普遍需求，呈现出不断升级态势，文旅产业发展潜力巨大。要适应文化消费和社会发展新趋势，把握好资源为王向创意为王转变、观赏为主向体验为主转变、投资为要向运营为要转变等文旅产业发展新态势，把握好绿色生态、运动健康、热爱探寻等青年游客需求取向新变化，把握好城市成为旅游体验重要载体、旅游产品更加注重特色化、旅游区域合作更加紧密等区域发展新态势，把握好项目投资向资本运营转型、更加注重资源整合能力和投融资能力建设等文旅平台发展新态势，不断提高文旅文创融合发展水平。

　　大家表示，宁夏回族自治区与洛阳市同处黄河流域，旅游资源互补性强，在文旅产业合作、城市交流互鉴等方面具有很大潜力。洛阳市、宁夏旅游投资集团、河南省文旅投资集团将有效整合各自的资源优势、品牌优势、平台优势、投融资优势、策划运营优势，搭建合作平台，拓展合作领域，在文旅项目投资运营、旅游线路开发、旅游市场开拓、旅游营销宣传等领域开展更多务实合作，推动文旅产业持续做大做强，真正把文旅资源优势转化为发展优势。

　　洛阳市领导王军、梁庆、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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