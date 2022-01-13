洛阳大力推进乡村“复兴少年宫”建设 目前已建成89个

书法、戏曲、合唱、手工……这个暑假，新安县新时代文明实践中心内的乡村“复兴少年宫”活动丰富多彩，让孩子们的假期变得与众不同，而且更有意义。

孩子们在乡村“复兴少年宫”里学习书画

书法、戏曲、合唱、手工……这个暑假，新安县新时代文明实践中心内的乡村“复兴少年宫”活动丰富多彩，让孩子们的假期变得与众不同，而且更有意义。

乡村“复兴少年宫”是促进农村未成年人全面发展的重要载体，也是助推乡村文明进步的重要抓手。去年以来，我市整合多方资源，大力推进乡村“复兴少年宫”建设，给广大农村少年儿童提供学习益智、快乐成长的良好环境，广泛开展道德培育、文体娱乐、劳动实践等活动，着力打造孩子们身边的“幸福课堂”。

丰富课余生活 促进健康成长

“辕门外三声炮如同雷震，天波府里走出来我保国臣……”近日，在位于新安县新时代文明实践中心内的乡村“复兴少年宫”里，一群戏装扮相的孩子正在进行戏曲表演。

在一楼的共享教室里，一群孩子正在跟随老师学习手工金属丝编织。给孩子们授课的老师张亚亚，是新安县春天职业培训学校的教师。

“从去年开始，学校就定期安排老师到乡村‘复兴少年宫’授课。”张亚亚说，暑假期间，她每周都会来给孩子们上两次课，主要教孩子们绳编、竹编、藤编等技艺，带孩子们感受手工编织的乐趣。

“我们积极探索新时代文明实践中心(所、站)与乡村学校少年宫结对共建的模式，高标准打造乡村‘复兴少年宫’，做到‘大门常开、阵地常用、活动常办、孩子常来、素质常升’。”新安县新时代文明实践中心负责人说，乡村“复兴少年宫”建设集少年儿童道德培育、文体娱乐、劳动实践等于一体，丰富了乡村少年儿童课余生活，促进其健康成长。