洛阳：为产业转型持续注入新动力

“我们这个项目在发展壮大电子功能材料的同时，可填补国内高端硅基材料的空白。”中硅高科电子信息材料转型升级项目负责人介绍。

龙鼎铝业双零箔生产线

“我们这个项目在发展壮大电子功能材料的同时，可填补国内高端硅基材料的空白。”中硅高科电子信息材料转型升级项目负责人介绍。

“我们提高了生产智能化程度，将带动我市电线电缆行业产品升级。”河南通达电缆股份有限公司相关负责人说。

立足产业基础，找准产业风口。在近日举行的全市产业发展集中观摩督导活动中，一大批传统产业向风口产业成功转型，成为我市优势再造战略的生动实践。

盛夏时节，在河南通达电缆股份有限公司新建成投用的轨道交通直流和特种电缆生产车间内，用于轨道交通的高端电缆和防火电缆正在加紧生产。这一轨道交通直流和特种电缆项目规划1万平方米车间、特种电缆生产线8条，新建全智能仓储系统，目前已竣工投产，实现了电缆生产、仓储的自动一体化。

“通过智能化改造，我们不仅增强了高端电缆、防火电缆生产能力，而且成功进军我国高等级建设工程和新能源工程领域。”通达电缆副总经理陈少伟介绍，产品批量应用于北京地铁、洛阳地铁、南京地铁，以及医院、商场、超高层建筑等重点工程。

再造产业优势，一方面在于以数字化智能化为重点，大力实施“三大改造”，有效提升企业发展质量效益和竞争力；另一方面在于加快推动传统产业关联风口，在新一轮发展中抢占制高点、赢得主动权。

在位于孟津区的中硅高科电子信息材料转型升级项目现场，土建主体已全部完成，设备已陆续到场，即将进入安装高峰，项目一期计划年底前竣工。

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。洛阳中硅高科技有限公司积极抢抓风口，以“退城入园”为契机布局实施电子信息材料转型升级项目，在发展壮大区熔级多晶硅、电子气体等电子功能材料的同时，可填补国内高端硅基材料的空白，特别是为洛阳打造千亿级电子信息产业集群提供强有力支撑。

无独有偶。铝产业是我市重要的支柱产业，产业基础雄厚但结构不优、铝加工链条较为完备但高端突破存在“卡脖子”环节等问题一直存在。去年以来，我市瞄准国家推动铝产业高端化的政策风口，积极发展铝精深加工，先后谋划实施了一批延链补链项目，加速推动产业迈上价值链高端。

位于新安县的洛阳万基铝钛合金新材料有限公司年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目，是万基控股铝深加工补链强链项目，将充分发挥公司电解铝液的资源优势，补短板强弱项，为板带配套提供优质坯料，充分发挥板带产能提升竞争力。

正是看中了新能源汽车、食品药品包装领域的风口，位于伊川县的龙鼎铝业年产10万吨电池箔、双零箔高端新材料项目投产后，将进一步优化产品结构，提高产品附加值，提升企业核心竞争力。

抓好风口产业，可以通过招商引资实现“无中生有”，但更重要的是推动传统产业向风口产业转型。围绕巩固好传统产业基本盘，我市正瞄准十大产业集群，推动传统产业向风口产业转型升级，实现转型发展、跨越赶超。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图）