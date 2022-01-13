二季度满负荷生产的洛阳规模以上工业企业 可获10万元奖励

19日，记者从洛阳市工信局获悉，按照《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》相关要求，洛阳当前正加快推进二季度全市规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，为全面加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效持续提供助力。

19日，记者从洛阳市工信局获悉，按照《河南省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案》相关要求，洛阳当前正加快推进二季度全市规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，为全面加大稳工业惠企业力度，推动工业企业达产达效、加力提效持续提供助力。

此次申报在成功发放一季度满负荷生产财政奖励的基础上，对相关条件进行了丰富完善。在满负荷生产判定上，二季度申报工作从原先的单纯统计工业用电量，提升为对主要能耗为电力、燃气、煤炭的企业，发电、供水、燃气等企业和其他特殊企业情况，分门别类制定政策标准，方便企业对号入座，根据实际情况进行数据计算，确保所有满负荷生产规模以上工业企业得到实惠。

根据工作安排，满足申报条件的洛阳规模以上工业企业需及时向各地工信主管部门申报，并提交体现企业满负荷生产数据的证明材料、营业执照复印件、诚信承诺书等。按照奖励标准，实现2022年二季度满负荷生产的规模以上工业企业，可获得10万元财政奖励；实现2022年二季度满负荷生产且营业收入同比增长10%以上的规模以上工业企业，可获得20万元财政奖励。奖励资金由省级和属地财政按照1∶1比例分担。

该笔奖励资金的下达，有助于引导规模以上工业企业克服经营困难、恢复满负荷生产状态，为稳住经济大盘提供有力支撑。受相关激励政策影响，洛阳206家规模以上工业企业此前共获得一季度满负荷生产奖励资金2470万元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 王星星）