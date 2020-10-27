6月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.29%

19日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台6月收到各类帖子共计9572条。
19日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台6月收到各类帖子共计9572条。
19日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台6月收到各类帖子共计9572条。其中，投诉类帖子5759条、咨询类帖子3156条、建议类帖子657条；已回复帖子9504条，回复率为99.29%，比今年5月下降0.22个百分点。
在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门47个，其中42个回复率为100%。
在县区政府、管委会方面，诉求问题涉及县区政府、管委会15个，其中13个回复率为100% 。
在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位56个，其中49个回复率为100%。
此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。6月共抽查“百姓呼声”帖子4000条。抽查结果显示，有3个单位的9条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县7条、市交通局1条、城投集团1条。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605