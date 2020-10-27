6月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.29%

19日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台6月收到各类帖子共计9572条。

19日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台6月收到各类帖子共计9572条。其中，投诉类帖子5759条、咨询类帖子3156条、建议类帖子657条；已回复帖子9504条，回复率为99.29%，比今年5月下降0.22个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门47个，其中42个回复率为100%。

在县区政府、管委会方面，诉求问题涉及县区政府、管委会15个，其中13个回复率为100% 。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位56个，其中49个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。6月共抽查“百姓呼声”帖子4000条。抽查结果显示，有3个单位的9条帖子存在敷衍答复情况。其中，伊川县7条、市交通局1条、城投集团1条。