5月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.51%

9日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台5月收到各类帖子共计13363条。其中，投诉类帖子6762条、咨询类帖子5725条、建议类帖子876条；已回复帖子13298条，回复率为99.51%，比今年4月上涨1.83个百分点。

9日，记者获悉，洛阳网“百姓呼声”平台5月收到各类帖子共计13363条。其中，投诉类帖子6762条、咨询类帖子5725条、建议类帖子876条；已回复帖子13298条，回复率为99.51%，比今年4月上涨1.83个百分点。

在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门43个，其中38个回复率为100%。

在县区政府、管委会方面，诉求问题涉及县区政府、管委会15个，其中14个回复率为100%。

在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位35个，其中28个回复率为100%。

此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。5月共抽查“百姓呼声”帖子4000条。抽查结果显示，有3个单位的9条帖子存在敷衍答复情况。其中，市交通局4条、城投集团3条、伊川县2条。