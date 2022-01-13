加强市场化运作 推动国资国企做强做大——访上海国有资本运营研究院院长罗新宇

“国有资本投资运营公司改革，是新一轮国资国企改革的一项重要探索。洛阳率先组建了三大国有资本投资运营公司，走在了全省乃至全国的前列，具有很好的借鉴意义。”在16日我市举行的2022年第一期国资大讲堂上，上海国有资本运营研究院院长罗新宇，围绕国有资本投资运营公司改革进行专题授课，并在课后接受了记者专访。

罗新宇

“国有资本投资运营公司改革，是新一轮国资国企改革的一项重要探索。洛阳率先组建了三大国有资本投资运营公司，走在了全省乃至全国的前列，具有很好的借鉴意义。”在16日我市举行的2022年第一期国资大讲堂上，上海国有资本运营研究院院长罗新宇，围绕国有资本投资运营公司改革进行专题授课，并在课后接受了记者专访。

罗新宇说，国有资本投资运营公司运作的主体是国有资本，采取的方式是市场化，依赖的团队是专业的力量，在新的国资国企改革中承担着重要的角色。如何通过市场化运作完成国有资本投资运营公司改革？他建议，平台公司要坚持按照市场通行的规则，运用市场化的工具，借鉴市场化的机制，引入市场化的团队，以市场化的思维推动重大决策落地实施，从而提高国有资本运营效率，努力取得符合市场预期的回报和收益。

“洛阳工业基础雄厚，具有门类较为齐全、部分领域优势明显的产业基础，在国资国企改革方面有着独特的优势。尤其是洛阳市委市政府高度重视国资国企改革，为两类公司明确了新的产业赛道和发力方向，相信一定会为提升洛阳城市竞争力发挥重要的支撑作用。”罗新宇说。

作为老工业基地，国企改革对于洛阳实现换道领跑、加快推动制造业高质量发展具有至关重要的作用。罗新宇建议，洛阳已经形成了一批极具优势的产业集群，但因为国企体制机制相对传统，亟须为长远发展积蓄后劲。希望洛阳国有企业加快体制机制改革，瞄准风口积极布局战略新兴产业，用市场的方式来谋事、用资本的力量来干事、用平台的思维来成事，着力实现脱胎换骨、做强做大。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 乔晓明 赵夏楠 文/图)