洛阳着力加快伏牛山区域乡村旅游发展 持续丰富乡村旅游产品业态

在田野、在林下、在河边，融入自然，体验农事，品尝美食……随着大众旅游时代的到来，很多游客不再把观光作为乡村旅游的主要目的，而是希望进一步体验乡村的“慢生活”。

游客在重渡沟景区休闲度假

在田野、在林下、在河边，融入自然，体验农事，品尝美食……随着大众旅游时代的到来，很多游客不再把观光作为乡村旅游的主要目的，而是希望进一步体验乡村的“慢生活”。近年，我市着力加快伏牛山区域乡村旅游发展，持续丰富乡村旅游产品业态，推动乡村旅游从单一观光向集观光、休闲、度假于一体的复合型旅游转变，给游客带来个性化、多样化的体验。

乡村休闲度假人气旺

盛夏时节，走进栾川县陶湾镇伊源康养谷，青山层层环绕，伊河蜿蜒流淌，豫西特色民宿散落于青山绿水之间，游人络绎不绝。

伊源康养谷位于陶湾镇南沟，峡谷内风光美丽，生态植被保存完好。近年来，当地依托独特的山水资源，治理河道、遍植花草，建设登山步道、漂流设施，大力发展健康疗养、休闲度假等乡村旅游新业态。如今，这里已经发展成一个可供游客观光、健身、康养的休闲度假区。

“随着暑期到来，不少家庭组团出来玩，这个月我们的房间基本已经预订一空。”在这里经营民宿的协心村村民郭忠海说，南沟丰富的乡村旅游产品吸引了不少游客亲近自然山水、畅享悠闲生活，在短暂的旅居中体验舒适慢居的生活。

位于白云山脚下的嵩县车村镇天桥沟村同样吸引了不少游客前来休闲度假。近年来，天桥沟村依托伏牛山水自然资源优势，大力发展生态旅游，目前已建成自驾游营地、特色民宿、休闲运动广场、生态采摘园等。新业态、新模式涌现，重塑了山村的“颜值”和“气质”，昔日的穷山沟如今已蝶变成美丽的国家3A级景区。

伊源康养谷和天桥沟村的美丽蝶变，是我市推动伏牛山乡村旅游高质量发展的缩影。近年，我市依托伏牛山区域良好的生态环境资源，不断丰富乡村旅游产品，优化乡村旅游服务，让游客慢下来、留下来。