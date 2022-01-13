扩散！洛阳对中小学生核酸检测地点及时间安排进行动态调整

16日，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，鉴于当前疫情防控形势依然严峻，为保护学生及家长的身体健康，针对本轮集中核酸检测，我市对中小学生核酸检测地点及时间安排进行动态调整。

16日，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，鉴于当前疫情防控形势依然严峻，为保护学生及家长的身体健康，针对本轮集中核酸检测，我市对中小学生核酸检测地点及时间安排进行动态调整。 16日，记者从洛阳市疫情防控指挥部办公室获悉，鉴于当前疫情防控形势依然严峻，为保护学生及家长的身体健康，针对本轮集中核酸检测，我市对中小学生核酸检测地点及时间安排进行动态调整。 此次调整涉及的人群，主要包括义务教育阶段学生和高中生。 ●7月8日以来有市域外旅居史的学生：请于7月14日-7月17日间进行2次核酸检测(两次采样时间不少于24小时)。 ●7月8日以来无市域外旅居史的学生：7月14日以来尚未采样的学生，可按学校要求于7月16日、17日到学校采样点进行1次采样；按照自愿原则，学生也可到就近的核酸检测采样点采样。 ●对于学生群体，核酸检测需要提供身份证原件，没有身份证的学生可提供身份证号(户口簿)。 ●未在学校采样的学生，须将核酸检测结果发送给学校进行统计。 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁玉金）