建议收藏！洛阳多个区县核酸检测采样点详细信息汇总

为防范疫情输入传播，落实“四早”要求，14日至17日，洛阳市对31类重点人员和近7日以来有市域外旅居史来(返)洛人员进行集中核酸检测。洛阳城市区及多个县区公布集中核酸检测采样地点，赶紧收藏！
为防范疫情输入传播，落实“四早”要求，14日至17日，洛阳市对31类重点人员和近7日以来有市域外旅居史来(返)洛人员进行集中核酸检测。洛阳城市区及多个县区公布集中核酸检测采样地点，赶紧收藏！
为防范疫情输入传播，落实“四早”要求，14日至17日，洛阳市对31类重点人员和近7日以来有市域外旅居史来(返)洛人员进行集中核酸检测。洛阳城市区及多个县区公布集中核酸检测采样地点，赶紧收藏！
涧西区
一、核酸检测对象及检测次数
(一)31类重点人员，集中核酸检测期间至少进行1次核酸检测。
(二)2022年7月8日以来有市域外旅居史的来(返)涧人员，三天内进行2次核酸检测(两次采样时间间隔不少于24小时)，即“三天两检”。
二、集中核酸检测时间
2022年7月14日—7月16日。
三、检测地点
属于检测范围的人员可自愿选择就近的核酸检测机构进行检测。
四、检测费用
免费。
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