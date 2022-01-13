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全市产业发展观摩推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 08:25

全市产业发展观摩推进会召开
江凌讲话 徐衣显部署工作 杨骁、杨炳旭参加

　　12日至13日，全市产业发展观摩推进会召开，深入贯彻省委省政府关于锚定“两个确保”、实施“十大战略”的决策部署，认真落实市委十二届二次全会暨市委经济工作会议部署要求，观摩督导各县区产业发展和项目建设工作，部署下步重点工作，动员全市上下坚持以创新引领发展，下更大功夫抓产业发展，为重振洛阳辉煌筑牢产业根基。

　　市委书记江凌出席会议并讲话。市长徐衣显部署下步重点工作。杨骁、杨炳旭及相关市级领导参加活动。

　　仲夏时节，河洛大地涌动着加快发展的澎湃热潮。12日，江凌、徐衣显、杨骁分别带队深入环都市区、都市核心区和南部生态发展区，利用一天时间对各县区产业发展情况开展集中观摩督导。观摩组成员走进企业车间、研发中心、科技产业社区和项目建设一线，听取工作汇报，了解经验做法，交流心得体会，相互取长补短，在比学赶超中更加坚定了谋创新、抓产业、抢风口、育集群的信心决心。(>>>全市产业发展观摩推进会部署下一步产业发展工作)

　　江凌在讲话中指出，产业是城市发展的决定因素，重振洛阳辉煌必须抓好产业发展。去年以来，市委把产业发展作为“三项重点工作”之首，全市上下大抓产业的氛围基本形成、抢抓风口的意识初步确立、产业发展的成效逐步显现。只要树立正确的政绩观，咬定青山不放松、凝心聚力抓产业，增强信心、保持定力、接续努力，洛阳一定能加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振辉煌。

　　江凌强调，要下更大力气抓产业。各级领导干部要把产业发展作为重中之重，把主要精力放在抓产业上，真正以产业升级带动城市提质、乡村振兴。要牢牢把握构建新发展格局这一机遇性竞争性重塑性变革的战略契机，紧扣未来新产业新业态迅猛发展趋势，把准风口、乘势而上，奋力抢占新的发展赛道。要增强抓产业的本领，提升能力、建强队伍，深入研究产业发展的新态势新变化，努力掌握抓风口产业的新方法新手段，做到心中有数、手中有招。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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