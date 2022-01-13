青年驿站筑港湾 洛阳邀您赴“青春之约”

青年驿站，是城市的蓬勃脉动，也是青年的“第二个家”。纵观洛阳21家青年驿站，有智能化设施完备的“新角色”，也有环视城市地标的“老前辈”，均以最好的状态向青年发出热烈邀请。

青年驿站，是城市的蓬勃脉动，也是青年的“第二个家”。纵观洛阳21家青年驿站，有智能化设施完备的“新角色”，也有环视城市地标的“老前辈”，均以最好的状态向青年发出热烈邀请。

新老驿站的舒适度究竟如何？出门求职面试、购物休闲是否方便？近日，记者走访东山华悦酒店、怡莱酒店(王府井店)两家青年驿站，带您“沉浸式”体验驿站的设施与区位特点，深度感受洛阳新老城区的“青年友好”。

设施完备，打造舒适起居新体验

东山华悦酒店是目前洛阳市唯一的市级示范性青年驿站，毕业于河南师范大学化学专业的博士小万(化名)正是其中的住客。

“我是今年6月浏览洛阳网得知，洛阳有青年驿站可以免费居住，正好准备去河南科技大学面试，觉得很方便。”小万说，“就近申请了洛龙区的东山华悦酒店，设施很新，和工作人员的沟通很顺畅，从申请到入住的整个过程都特别舒心。”

走进东山华悦酒店，首先看到的是映衬着青春色彩的标语“青年因城市而聚，城市因青年而兴”。青年驿站信息电子屏立于大厅，青年可以直观了解驿站申请流程、服务项目等。

乘电梯至三层，公共区域设读书角，书籍类型涵盖旅行指南、洛阳历史文化、文学诗词等众多类型，青年不仅可以任意取用，还可以在此小憩，与朋友交流求职信息，共话美好未来。