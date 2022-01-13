栾川县兴华路北社区：多元化志愿服务 打通服务群众“最后一公里”

近日一早，洛阳市栾川县耕莘街道兴华路北社区居民李爱琴的家里很热闹。该社区巾帼志愿服务队负责人王艳丽和其他几位志愿者帮助老人打扫卫生、陪老人家聊天，屋里充满欢声笑语，其乐融融。

近日一早，洛阳市栾川县耕莘街道兴华路北社区居民李爱琴的家里很热闹。该社区巾帼志愿服务队负责人王艳丽和其他几位志愿者帮助老人打扫卫生、陪老人家聊天，屋里充满欢声笑语，其乐融融。

李爱琴今年90岁，儿女都不在身边，因为身患疾病，平时连做饭都是个难题。兴华路北社区巾帼志愿服务队了解到这一情况后，隔三岔五就组织志愿者来探望老人，帮助老人打扫卫生、买日常用品、做饭，为老人排忧解难。

“社区有一部分老人子女长期不在身边，这些老人缺少陪伴，日常生活也缺乏照料。”王艳丽介绍，去年，该社区依托新时代文明实践站成立了巾帼志愿服务队，根据老人需求，采取“一对一”“多对一”的服务模式，为老人提供生活上的方便。

都说万事开头难，即便是无偿的志愿服务在推行之初也遇到过难题。王艳丽说，去年，巾帼志愿服务队将一位社区独居老人列为服务对象，可当志愿者上门时，这位老人却板着脸让大家走。

“我有儿女，你们这么做，不是让别人误以为我儿女不孝顺吗？”老人向王艳丽说出了心里话。“我们不只帮您一家，村里其他老人我们也帮忙照顾，不会有人认为您儿女不孝顺。”知道了老人的“心结儿”，王艳丽耐心地跟老人解释。