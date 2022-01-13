栾川县“乡贤先锋”石彩芳：让家乡成为更多人的“诗和远方”

昨日，在位于栾川县潭头镇大王庙村的国立河南大学抗战办学旧址研学营地里，40岁的石彩芳正忙着接待来自郑州的旅游团队。

石彩芳在布展

昨日，在位于栾川县潭头镇大王庙村的国立河南大学抗战办学旧址研学营地里，40岁的石彩芳正忙着接待来自郑州的旅游团队。

该研学营地今年6月开始试运营，目前仅少量六人间还有空余，其余房间都已住满。

“真正的游客高峰期还没有到来。”石彩芳说，从预订情况来看，7月中旬到8月中旬研学营地的房间都已预订一空，游客主要来自洛阳市区及郑州、三门峡等城市。

研学营地如此受欢迎，石彩芳自己都没想到。

石彩芳是栾川县人，年轻时在从事财会工作，经朋友介绍接触了研学旅游，并发现了这一市场的广阔前景。经过一番考察，石彩芳决定返乡创业，并把目光投向了红色资源丰富的大王庙村。

别小看这座群山之间的古村落，不仅抗战时期国立河南大学在这里办学5载，留下了许多可歌可泣的故事，村里还有古桥、古树、古井、古宅等“古四景”，丰富的历史文化资源为山川秀美的栾川增添了浓浓的人文色彩。

2020年8月，石彩芳来到这里，在建设研学基地的同时，还对村子进行了整体规划设计，打造特色民宿和自然景观。在石彩芳的努力下，这个小村庄一点点发生变化。至今，石彩芳已经在这里投入了600余万元。

“起初只是想做研学基地，但是来的时间长了，对村子的感情也越来越深。”石彩芳笑着说。

石彩芳挨家挨户走访村里80岁以上老人，并送上暖心礼物；去年村里14名学生考上大学，她给每人送去了1400元助学金；她还为村子安装变电站、修路、修排污管道……

“干啥事儿都是人心换人心，我心里装着乡亲们，乡亲们就不拿我当外人。”石彩芳说。

前不久，石彩芳想办一个农具展，但展品的种类不足。村民们得知这一消息，自发把家里的老农具都拿了出来，摆了一院子。更让石彩芳感动的是，一位老人把家里保存了多年的纺花机和织布机都拿了出来，说只要能派上用场就行。

今年3月，石彩芳被栾川县授予“乡贤先锋”称号。石彩芳说，绿水青山就是金山银山，作为一名“绿水青山合伙人”，她将依托栾川的青山绿水打造更多优质旅游产品，让家乡成为更多人的“诗和远方”。

“明清老屋、百年古树都是我们的‘网红打卡点’，红色教育基地是我们的研学小课堂，即将建成的特色民宿将吸引更多游客……”谈及未来，石彩芳信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图）