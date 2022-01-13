到2025年，洛阳电子显示材料产业规模突破100亿元

龙头引领。四丰电子研发生产的钼靶材产品，在国内显示面板市场覆盖率上稳居头名，企业还率先实现国内钼铌合金靶材的量产供应。

龙头引领。四丰电子研发生产的钼靶材产品，在国内显示面板市场覆盖率上稳居头名，企业还率先实现国内钼铌合金靶材的量产供应。

创新发力。隆华科技子公司晶联光电荣获全国有色金属领域重磅奖项，其产品已稳定配套京东方、TCL华星、天马微电子等知名企业的面板生产。

根据《洛阳市电子显示材料产业集群发展实施方案》(下文简称《方案》)，洛阳将加快布局和培育洛阳电子显示材料产业集群，提升产业基础配套能力和产业链水平，打造全省领先、国内具有一定竞争力的电子显示材料产业研发和生产制造基地。

到2025年，全市电子显示材料产业规模突破100亿元

近日，龙海玻璃生产火热，多条生产线不停运转，明亮的车间内却只有寥寥数人。该企业近年推动生产智能化、无人化程度不断提升，整体生产效率提升40%，人工成本降低34%，进一步推动超薄电子玻璃中国制造“从无到有”“从有到优”的历史跨越。

电子显示材料当前已成为全球各国及地区竞相发展的战略性新兴产业。秉持创新引领、龙头带动、配套提升、集聚发展、开放共享等原则，洛阳将不断突破关键核心技术，着力培育产业生态，力争到2025年——

创新能力初步凸显。以伊滨区洛玻总部及电子显示产业研发中心为核心创新载体，突破一批“卡脖子”核心技术，大幅提升全市电子显示材料产业研发能力和应用水平。

产业链条基本形成。打造集玻璃基板、溅射靶材、电子特气、偏振光片、彩色滤光片(彩膜)等于一体、上中下游完整的产业链条。

产业发展初具规模。全市电子显示材料产业规模突破100亿元，初步形成以伊滨区为核心载体，洛龙区、涧西区、偃师区、孟津区等多点支撑的“一核多点”产业发展格局。

围绕上中下游发力，构建完整电子显示产业链条

立足含氟电子气体领域，昊华气体当前发展势头良好：其年产4600吨特种含氟电子气体项目一期顺利完成，产品试生产按计划有序推进，电子气体三厂如期成立，企业正加速为洛阳风口产业发展增添动力。

《方案》提出，立足全市电子显示材料产业基础，洛阳将以产业链上游基础材料、中游显示面板和显示模组制造为主，下游智能终端应用为辅，加速产业布局和企业培育，打造电子显示材料产业发展集群。

在上游基础材料领域，重点围绕关键基础材料的空白领域如8.6代TFT—LCD玻璃基板等，通过开展精准招商，落地一批企业和项目，逐步提升洛阳电子显示材料的基础配套能力。

在中游面板和显示模组制造领域，积极填补相关空白，重点围绕TFT-LCD、OLED、Micro LED等显示面板及显示模组开展产业招商，初步形成电子显示材料产业中游生产制造能力。

在下游智能终端应用领域，加速释放产业集聚效应，持续增强本地基础配套能力，适时引进显示终端载体的生产制造企业，构建完整电子显示产业链条。

重点开展提升自主创新能力等5项任务

《方案》围绕洛阳电子显示材料产业发展，布置了提升自主创新能力等5项重点任务。

其中，在推动产业优化布局上，洛阳将立足县区的区位优势和资源禀赋——

以伊滨科技城建设为主要载体，着力建设电子显示产业研发中心，打造洛阳电子显示材料产业发展技术创新策源地和产业集聚区；

以洛龙区、涧西区等为重点，打造具有较强竞争力和区域影响力、产学研横向协同发展的电子显示材料综合创新发展区、电子显示材料终端场景应用示范区；

以偃师区为重点，打造超薄电子信息玻璃生产基地；

以孟津区为重点，形成洛阳电子显示材料产业联动发展的产业链支撑体系。

围绕项目建设，洛阳还将围绕玻璃基板、超薄电子玻璃、高性能靶材、电子特气等重点发展方向，在今年谋划实施总投资47.1亿元的12个电子显示材料产业项目，力争到2025年实施电子显示材料产业项目30个，投资总额超过150亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 徐原芃 黄会鸽）