7岁男孩坐高铁与家人走散 洛阳民警展开暖心救助

6日上午，得知7岁男孩小磊(化名)平安到达目的地，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警毕昌明放了心。前一天，放了暑假的小磊跟着奶奶乘坐高铁到四川广元与父母团聚，结果奶奶上了车，他还没来得及上车门就已关闭，毕昌明与同事展开暖心救助。

6日上午，得知7岁男孩小磊(化名)平安到达目的地，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警毕昌明放了心。前一天，放了暑假的小磊跟着奶奶乘坐高铁到四川广元与父母团聚，结果奶奶上了车，他还没来得及上车门就已关闭，毕昌明与同事展开暖心救助。

5日下午2点40分左右，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警毕昌明接到寻人求助报警。报警人为小磊的母亲李女士，李女士夫妇在四川广元工作，现在小磊放了假，和姐姐一起跟着奶奶准备去广元与父母团聚，结果奶奶和姐姐上了车，他被滞留在站台上。

毕昌明了解完事情经过，立即和同事兵分两路，一路调取站台监控寻找小磊的下落，一路询问车站工作人员是否见到一个孩子。“工作人员确实发现了一个未来得及上车的孩子。”毕昌明说，后经核实，这个孩子正是他们要找的小磊，孩子比较淡定，提着一个装有衣物的塑料袋在候车室坐着。

约2个小时后，小磊的奶奶吕女士乘坐返程车回到洛阳龙门站，刚一见到小磊忍不住抱住孩子痛哭，嘴里说着“把奶奶吓坏了”。吕女士说，他们带的行李多，乘车时只顾着提着行李在前边走，没注意到小磊，上了车发现小磊没跟着上车，赶紧给儿媳打电话。孩子平安无事，吕女士向毕昌明及其同事道谢，随后乘坐下一趟高铁离开。

毕昌明说，暑假到来，乘车的旅客明显增多，尤其带孩子外出游玩或走亲戚的，提醒大家注意看管好孩子和随身物品，提前候车，以免耽误行程。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 吴丹妮 文/图)