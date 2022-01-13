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全省第五期“三个一批”项目建设活动举行 主会场设在洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 21:49

楼阳生在全省第五期“三个一批”项目建设活动上强调
紧抓构建新发展格局战略机遇
加快提升产业集群核心竞争力
王凯作工作部署 活动主会场设在洛阳市

　　7月5日，全省第五期“三个一批”项目建设活动举行。此次活动主会场设在洛阳市。省委书记楼阳生出席并讲话，省长王凯作工作部署。

　　省领导孙守刚、江凌、陈星、何金平在主会场出席活动。省发展改革委、省商务厅通报全省“三个一批”项目建设和招商引资工作情况，洛阳市、新乡市、南阳市汇报“三个一批”项目建设活动开展情况，签约、开工、投产企业代表发言。

　　楼阳生代表省委和省政府向签约、开工、投产的项目单位和企业表示祝贺。他指出，三季度是决定全年经济目标任务能否全面实现的关键时期，也是加快项目建设的黄金窗口期，要抢抓国家政策机遇，坚持把“三个一批”项目建设作为经济工作的主抓手，一天当做两天干，加快形成更多实物工作量和项目储备，为实现经济发展“全年红”奠定坚实基础。

　　楼阳生强调，要把产业项目作为抓投资的重中之重，紧抓构建新发展格局的战略机遇，加快提升产业集群核心竞争力，培育壮大先进产业集群，引领支撑河南高质量发展。

　　一要以攻克核心技术培育壮大产业集群。牢牢坚持“四个面向”，主动对接国家战略科技力量体系，围绕传统产业迭代升级、新兴产业抢滩占先、未来产业破冰布局，聚焦“卡脖子”技术、关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术凝练一流课题、实施重大项目，强化科研组织、协同攻关、应用转化，以技术升级实现优势再造，以原始创新引领换道领跑。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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