洛阳“三个一批”项目中，八成以上项目是这两大类

在5日上午举行的全省第五期“三个一批”项目建设活动中，“新发展理念”得到充分体现。

在5日上午举行的全省第五期“三个一批”项目建设活动中，“新发展理念”得到充分体现。洛阳市列入全省第五期“三个一批”活动的184个项目中，战略新兴产业、先进制造业类项目158个，占比85.9%，为产业发展带来新气象。

昊华气体4600吨/年含氟电子气体材料项目

规划建设科技产业社区，是洛阳市推进创新引领发展的重要抓手。在全省“开工一批”活动主会场，天安云谷·洛阳大数据科技产业社区项目给大家带来新的启示。

据悉，天安云谷·洛阳大数据科技产业社区项目位于洛阳市大数据产业园片区，占地700亩，总投资52亿元。按照“国有平台公司+央企代建+专业园区运营商”的建设开发模式，该项目主要建设AI科创中心、产研大楼、总部大厦、科技金融大厦、大数据运营中心、数字大厦等核心产业设施，以及人才公寓、商务中心等生活服务配套。目前，该科技产业社区已签约建龙技术创新中心、华为算力中心、中电互联智造中心、360超算中心、美团功能性区域总部等项目，全部建成后可初步形成覆盖新一代信息技术基础设施、硬件、软件、服务和应用全产业链的产业生态。

在第五期“开工一批”项目中，洛阳市还有嵩县抽水蓄能电站项目、洛阳麦斯克大尺寸半导体硅晶圆生产线建设项目、联东U谷·瀍河绿色科技产业社区项目、中集凌宇天启升级改造项目、中信重工高端精密制造项目、凯迈生产线扩能及智能化改造项目等同样值得期待。

今天的项目就是明天的产业。在“投产一批”主会场，中航光电自动化智能生产基地项目如期投产，作为洛阳市十大产业集群之一的光电元器件产业集群，再次迎来高光时刻。

该项目总投资22亿，主要建设智能接触件厂房、圆形连接器数字化车间、光通讯产品生产车间、高速传输连接器生产车间、线缆网络生产车间等，配套建设光电器件技术研发中心、产品试验检测中心、智能立体仓库及辅助工程。项目的实施填补了国内多项技术的空白，并在深水密封技术、高速数据传输、微波光子传输等多个领域达到国际领先水平，减小国家军事装备领域和民用通信领域对国外产品的依赖，提高国家通信行业信息化水平，具有良好的社会效益。

另外，随着昊华气体4600吨/年含氟电子气体材料项目、中浩德电子商务产业园项目、洛阳尖端技术研究院产业园项目、洛阳拓博尔通用型高效钢轨磨铣车项目、洛阳中关村协同创新中心、新安中钢耐火特种碳化硅新材料生产线项目等一批大项目投产，将进一步夯实洛阳高质量发展根基。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 李东慧 文/图 通讯员 刘超）