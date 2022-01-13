洛阳实施66个项目提升城市区排水防涝能力

《洛阳市城市区排水防涝能力提升实施方案》(以下简称《方案》)日前印发实施。《方案》提出，洛阳将按照特大型城市排水防涝标准，加强城市“里子工程”“避险工程”规划建设；“十四五”期间，洛阳将实施城市区排水防涝项目66项，总投资88.82亿元。

《洛阳市城市区排水防涝能力提升实施方案》(以下简称《方案》)日前印发实施。《方案》提出，洛阳将按照特大型城市排水防涝标准，加强城市“里子工程”“避险工程”规划建设；“十四五”期间，洛阳将实施城市区排水防涝项目66项，总投资88.82亿元。

根据《方案》明确的时间节点，2022年汛前要完成排水管网清淤疏浚、现有排涝河渠疏浚和卡口治理以及挡水闸、城市地下空间提升改造，推进老旧泵站和排水设备更新改造，完成13处严重影响居民生活的易涝点整治工作；2022年年底前，完成8处市政基础设施隐患治理、40处排水防涝隐患治理；2023年汛前，开展排涝河渠整治和挡水闸、泵站提升建设和易涝点、易涝区整治等工作，严重影响生产生活的易涝积水点全面消除；到2025年，基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。

《方案》明确了加强规划引领、开展隐患排查评估、加快工程体系建设、加强房屋建筑及排水防涝设施建设质量安全监管、提升城市排水防涝工作管理水平等重点任务。其中，在加快城市排水防涝工程体系建设方面，《方案》提出了六大工程。

实施城市排涝行泄通道畅通工程。2022年、2023年重点实施邙山、周山、龙门山、万安山等防山洪系统建设项目，伊南干渠、一干渠、东出口渠等排涝渠建设项目。

实施排水管网系统提升工程。新建排水管网全面实行雨污分流，2022年基本消除排水管网空白区。2022年汛前，基本完成城市雨水口、检查井等微排水设施专项整治；完成严重影响居民出行、危及居民安全的易涝点整治；建立易涝点常态化整治制度，对新出现的易涝点，要在次年汛前完成治理。