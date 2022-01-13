洛阳市城市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会召开

2日下午，市委召开城市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实我市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会部署要求，听取各城市区城市提质项目谋划推进情况汇报，推动城市提质和全国文明典范城市创建工作取得更大成效。

城市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会召开

善于把握机遇 科学谋划项目

推动城市提质不断迈上新台阶

江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

2日下午，市委召开城市区城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划工作推进会，进一步落实我市全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会部署要求，听取各城市区城市提质项目谋划推进情况汇报，推动城市提质和全国文明典范城市创建工作取得更大成效。市委书记江凌主持会议并讲话。

在5月举行的全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会上，市委提出，要着力抓好重大基础设施建设、社区服务设施建设，统筹推进老旧小区改造、棚户区改造和市政微改造。

会上，各城市区先后汇报城市提质“两个建设、三个改造”项目谋划、进度安排、保障措施等情况。与会市领导及市直有关部门、城市区相关负责同志坚持问题导向，围绕如何提升项目谋划科学性针对性实效性，促进“两个建设、三个改造”项目落地落实等作了发言，提出意见建议。

江凌指出，城市提质是市委市政府立足洛阳实际确定的全局性重点工作。各城市区认真落实市委决策部署，立足各自实际，迅速开展行动，采取有力措施，谋划了一批“两个建设、三个改造”项目，取得了初步成效。同时也要看到，目前谋划的项目还存在深度不够、科学性不强等问题。要深度研究工作，聚焦硬件设施提升、重点民生问题等领域，加大谋划力度，细化项目清单，加快建设进度，不断提升城市建设管理水平，为争创全国文明典范城市打牢坚实基础。

江凌强调，要善于把握机遇。深刻认识和把握经济发展环境发生的新变化，准确把握经济下行压力加大、市场主体投资意愿不强、产业发展日趋分化等特点，深刻认识到当前抓好政府主导的投资项目是有效应对下行压力、稳住经济大盘的重要举措，着力抢抓国家出台的稳增长促发展政策机遇，加强项目谋划、梳理项目清单，对接上级政策、做好项目包装，统筹好市区两级平台公司，用好央企和省级平台公司，积极对接政府专项债券，用足用好国开行等政策性金融，千方百计多上一批打基础、利长远的优质项目，有力推动城市提质不断迈上新台阶。

江凌指出，要科学谋划项目。要提高项目筛选科学性，确保选取的项目对城市提质具有关键作用、市民群众呼声较高、能解决突出问题、能对接投融资，确保每个项目能尽快启动实施、力争“十四五”内完工发挥效益。要紧盯重点领域选准项目，抓好加装电梯、物业管理等老旧小区改造项目，抓好邻里中心、社区体育公园等社区服务设施建设项目，抓好道路、农贸市场、新基建等市政设施提升项目，抓好棚户区改造和安置房建设项目。

江凌强调，要着力消除瓶颈，聚焦要素、审批等制约因素，积极主动对接，优化工作流程，提升审批效率，为项目建设提供好用地、规划、文物、资金等服务保障。要有效防控风险，时刻绷紧风险防范这根弦，不断强化风险意识、底线意识，依法依规运作，规范操作流程，加强工程领域廉政风险、造价风险防控，严防政府隐性债务风险，把安全发展理念贯穿到城市提质工作全过程。要加强督导调度，建立常态长效工作调度机制，定期开展督导检查，加大通报、约谈、问责力度，层层传导工作压力，有效保障城市提质工作不断取得实效。徐衣显、杨骁、王飞、王军、孙延文、张玉杰、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)