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一文读懂洛阳“三个一批”项目概况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.05 19:04

　　5日上午，全省第五期“三个一批”(集中签约一批、开工一批、投产一批)项目建设活动在洛阳主会场举行。这是全省“三个一批”活动首次走出省会，在其他省辖市举办。

　　“三个一批”活动开展以来，洛阳市根据省委省政府统一部署，以每个季度一次的频率滚动举行“三个一批”活动。一年来，全市上下认真落实省委省政府部署要求，牢固树立“项目为王”理念，聚精会神抓项目、促投资、增动能，有力推动项目建设提速提质提效，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供有力支撑。

　　前四期活动回顾

　　“三个一批”活动开展四期以来，洛阳市共参与活动项目568个，总投资4697.5亿元。其中，“签约一批”项目共104个，签约项目总投资1188亿元；“开工一批”项目共246个，总投资2107.2亿元；“投产一批”项目共218个，总投资1402.3亿元。

　　●第一期：2021年7月10日

　　全市列入全省第一期“三个一批”项目共119个，总投资1226亿元。其中——

　　签约项目22个，总投资277.1亿元

　　开工项目44个，总投资626亿元

　　投产项目53个，总投资323亿元

　　●第二期：2021年10月8日

　　全市列入全省第二期“三个一批”项目共101个，总投资1095亿元。其中——

　　签约项目19个，总投资218.3亿元

　　开工项目41个，总投资378.7亿元

　　投产项目41个，总投资498.3亿元

　　●第三期：2022年1月4日

　　全市列入全省第三期“三个一批”项目共150个，总投资967.4亿元。其中——

　　签约项目24个，总投资287.4亿元

　　开工项目64个，总投资404亿元

　　投产项目共62个，总投资276亿元

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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