洛阳市青年驿站逐步配套建设“青年之家” 打造一站式青年人才服务平台

为缓解青年求职压力，满足求职青年短期住宿需求，今年1月，我市开始筹备高标准打造一批青年驿站。截至目前，我市在洛龙区、西工区、涧西区、孟津区、老城区、偃师区、瀍河区和伊滨区依托品牌酒店建设青年驿站21个，共提供床位1500余张，为来洛求职青年人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务。

“这是我第二次入住青年驿站，工作也基本确定了。”昨日，来洛求职的逯光群开心地说道。

31岁的逯光群是山东菏泽人，郑州大学工商管理专业硕士。今年毕业后，逯光群一直关注洛阳的岗位信息，一心想来洛工作：“我在洛阳生活了7年，这里是我的第二故乡。”

原来，逯光群本科毕业于洛阳理工学院，毕业后曾在洛工作3年，后前往郑州大学攻读硕士学位。

今年6月中旬，逯光群收到清洛基地的面试邀请，来洛参加初试，当晚入住喜鹊愉家酒店青年驿站。“住宿是我来洛阳求职的最大困扰，现在能够免费入住环境这么好的青年驿站，再也没顾虑了。”回忆起初次入住体验，逯光群十分满意。

本月初，来洛参加清洛基地最终面试的逯光群再次入住喜鹊愉家酒店青年驿站。他惊喜地发现，此处青年驿站还提供营养丰富的早餐。

为缓解青年求职压力，满足求职青年短期住宿需求，今年1月，我市开始筹备高标准打造一批青年驿站。截至目前，我市在洛龙区、西工区、涧西区、孟津区、老城区、偃师区、瀍河区和伊滨区依托品牌酒店建设青年驿站21个，共提供床位1500余张，为来洛求职青年人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务。

如今，我市正在青年驿站配套建设“青年之家”，组织开展多样化活动，打造一站式青年人才服务平台，帮助他们更好地选择洛阳、融入洛阳、扎根洛阳，与洛阳一起成长。