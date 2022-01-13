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洛阳市残联“圆梦助学”活动启动 两类大学生将获补助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.01 18:37

　　1日，记者从洛阳市残联获悉，洛阳市残联将开展2022年“圆梦助学”活动，对洛阳市残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生分别给予一次性补助3000元和2000元。

　　符合条件的残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生收到录取通知书后，可携带相应证件到户口所在地县(区)残联进行登记，截止时间9月30日。

　　受助对象

　　残疾人大学生：本市户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，参加2022年普通高招考入国内大专以上全日制高等院校(含研究生及专升本阶段学生)，遵纪守法、遵守社会公德、学习努力的残疾人。

　　残疾人子女大学生：学生本人及父(母)属于本市户籍、父(母)持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，参加2022年普通高招考入国内大专以上全日制高等院校(含研究生及专升本阶段学生)、遵纪守法、遵守社会公德、学习努力的残疾人家庭子女大学生。

　　提供证件

　　残疾人大学生：本人身份证、第二代残疾人证、准考证、高校录取通知书和中原银行(原洛阳银行)卡的原件和复印件。

　　残疾人子女大学生：父(母)的身份证、父(母)的第二代残疾人证、户口簿(证明残疾人与子女关系页)的原件和复印件，子女本人身份证、准考证、高校录取通知书、中原银行(原洛阳银行)卡的原件和复印件。

　　助学金标准

　　残疾人大学生：一次性补助3000元。

　　残疾人家庭子女大学生：一次性补助2000元。

　　联系电话

　　0379-63225023

　　（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 高帆）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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