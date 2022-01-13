青年驿站暑期主题海报出炉

今日，青年驿站暑期主题海报新鲜出炉，直观展示洛阳青年驿站的环境。

迎着盛夏灿阳

洛阳青年驿站

正沐浴着古都光辉

向青年敞开热情的怀抱

凡是具备这些条件的

来洛青年人才

均可申请免费入住

洛阳青年驿站

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今日

青年驿站暑期主题海报新鲜出炉

直观展示洛阳青年驿站的环境

吸引更多来洛求职青年

入住驿站、留在洛阳

本组海报共分为四大主题——“驿”舒心、“驿”出行、“驿”社交、“驿”圆梦，对应展示洛阳青年驿站的居室环境、区位优势、社会属性及服务潜力。通过海报画面，青春的色彩一览无遗，青年昂扬之姿与驿站明窗净几相映生辉，彰显着青春洛阳的无限朝气。

(涧西区驿站-喜鹊愉家)

“驿”舒心

对应展示驿站居室环境，整洁完备的设施保障青年的休息质量。

(涧西区驿站-喜鹊愉家)

“驿”出行

对应展示驿站区位优势，青年出门可以通过便捷的交通，感受洛阳“文化地标”的魅力。

(洛龙区驿站-城市便捷)

“驿”社交

对应展示驿站社会属性，青年可以放松身心广交好友，共话职业理想。

(市级示范驿站-东山华悦(洛龙区))

“驿”圆梦

对应展示驿站服务潜力，青年可以享受驿站提供的就业指导等服务，更好地规划职业生涯。

洛阳青年驿站项目由洛阳市委、市政府指导建设。作为该项目的重点组织实施单位，团洛阳市委在青年驿站配套布局“青年之家”，为青年人才提供沟通、交流平台，并督促各单位、各驿站协同合作，为来洛青年更好地提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务，帮助青年更快地融入洛阳、扎根洛阳、爱上洛阳。接下来，团洛阳市委将通过打造青年会客厅、开展青年文化活动等，吸引更多青年人才聚洛、兴洛，为洛阳建设青年友好型城市贡献中坚力量。

作为洛阳建设青年友好型城市的重要载体，青年驿站聚焦全方位服务来洛青年的生活起居，为重振城市辉煌吸引青春力量。目前，洛阳共建成青年驿站21处，床位数量1500余张。若您有入住需求，可关注微信公众号“洛阳网”或“洛阳青年”了解驿站申请详情。