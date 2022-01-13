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洛龙区8所公办园面向辖区内幼儿招生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:22

　　昨日，洛龙区教体局发布《2022年秋季公办性质幼儿园招生工作简章》。自7月3日起，该区8所公办园面向辖区内适龄幼儿招生，符合条件的幼儿家长可通过微信小程序“洛龙区公办幼儿园招生”报名。

　　“各园招生计划主要依据招生规模确定，确保符合要求的适龄幼儿应入尽入、就近入园；城镇小区配套幼儿园，将优先满足小区内适龄幼儿的入园需求。”洛龙区教体局幼教中心相关负责人说，公办园主要以户籍、房产证、不动产证或购房合同等为依据，以适龄幼儿就近或相对就近入园为原则，面向辖区内3岁至6岁适龄幼儿招生。

　　【收费标准】

　　保育教育费550元/月/生；伙食费由幼儿园根据餐费实际成本核定，不超过20元/天/生。

　　【招生对象】

　　2022年8月31日(含)前年满3周岁(中班满4周岁、大班满5周岁)，且在各园招生范围内的3岁至6岁适龄幼儿。

　　【招生范围、招生计划】

　　洛龙区第一实验幼儿园：王城大道以东、市府西街以西、开元大道以北、古城路以南；小班100人，中班、大班无学位。

　　洛龙区第二实验幼儿园：龙门大道以西、市府西街以东、开元大道以北、古城路以南；小班125人，中班无学位，大班20人。

　　洛龙区第三实验幼儿园：安乐镇；小班50人，中班14人，大班4人。

　　洛龙区第四实验幼儿园：文仲大道以东、宇文恺街以西、滨河南路以南、关林路以北；小班75人，中班65人，大班65人。

　　洛龙区第五实验幼儿园：厚载门街以东、定鼎门街以西、关林路以南、伊洛路以北；小班50人，中班、大班无学位。

　　洛龙区第六实验幼儿园：兴洛西街以东、厚载门街以西、关林路以南、伊洛路以北；小班25人，中班、大班无学位。

　　洛龙区第七实验幼儿园：永泰街以东、龙门大道以西、关林路以南、208国道以北；小班50人，中班60人，大班70人。

　　洛龙区第八实验幼儿园：瀛洲路以东、王城大道以西、关林路以南、伊洛路以北；小班25人，中班5人，大班无学位。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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