洛阳地铁2号线“学习强国”主题专列打造线下流动学习阵地

6月29日5时许，在完成系列日常检测项目后，一列车厢内遍布“学习强国”主题元素的地铁车辆离开存车库，迎着朝阳行驶在洛阳地铁2号线轨道上。

6月29日5时许，在完成系列日常检测项目后，一列车厢内遍布“学习强国”主题元素的地铁车辆离开存车库，迎着朝阳行驶在洛阳地铁2号线轨道上。

这是洛阳首列“学习强国”主题的地铁专列，由洛阳市委宣传部和洛阳市轨道交通集团联合打造，依托地铁2号线运营，通过一系列氛围的营造，邀请洛阳广大党员干部和群众打卡，致力打造学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要线下阵地、流动阵地。