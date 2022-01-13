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高招第二次志愿填报明日8时开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.29 08:29

　　明日8时，我省高招第二次志愿填报开始。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生和家长，此次填报包括本科一批、本科二批等批次，要注意把握时间，及时填报。

　　●志愿填报安排

　　高冰南说，第二次志愿填报时间为明日8时至7月2日18时，具体安排如下。

　　①本科一批、地方专项计划本科批实行平行志愿，考生可以填报1个至6个高校志愿，每个高校可以填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　②本科二批实行平行志愿，考生可以填报1个至9个高校志愿，每个高校可以填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　③艺术本科A段和艺术本科B段实行平行志愿，设9个志愿，1个“学校+专业(或专业类)”为1个志愿，不设置学校调剂和专业调剂志愿。

　　④特殊类型招生志愿，已取得相应资格的考生，可在高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生这3类中选报1类，不得兼报。考生可填报1个高校志愿，每个高校可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　●答疑解惑

　　针对考生们咨询较多的问题，高冰南进行解答。

　　问：在本科二批中，某个学校有多个单列专业，考生报了其中1个，若同意调剂，会被调剂到其他单列专业吗？

　　答：不会。为解决同一高校专业间因学费标准差别较大等因素而产生的专业生源不均问题，增强考生填报志愿的针对性和投档的有效性，部分高校按学费标准将本校学费较高专业集中单列，排列在本校普通类专业之后。在同一高校志愿栏只能选择其中一类专业，不能跨类选择专业，专业调剂在所报专业类内进行。

　　也就是说，单列专业在进行专业调剂时，只会在你所填报学校(代码)下列的专业内进行调剂，不会将你调剂到其他单列专业。

　　问：同时填报本科一批、本科二批志愿，若本科一批被退档，会影响本科二批录取吗？

　　答：不会。本科一批实行平行志愿，考生的志愿只能被投档一次，若被退档，不会再看该批次内的后续志愿，但仍可以参与下一批次的录取。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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