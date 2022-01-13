司马光个性化邮票线上首发仪式在洛阳举行

27日，中国邮政特别发行《忠清粹德——司马光诞辰一〇〇三周年》个性化邮票一版。27日17时，洛阳市邮政分公司在伊滨区司马光文化园(独乐园遗址)举办司马光个性化邮票线上首发仪式。

27日，中国邮政特别发行《忠清粹德——司马光诞辰一〇〇三周年》个性化邮票一版。27日17时，洛阳市邮政分公司在伊滨区司马光文化园(独乐园遗址)举办司马光个性化邮票线上首发仪式。

为纪念此次邮票发行，弘扬名人文化，助力洛阳文旅宣传，洛阳市邮政分公司特别制作相关纪念封和宣传戳记各一枚。

司马光，北宋政治家、史学家、文学家。公元1071年，司马光退居洛阳，置地修园，编撰《资治通鉴》。他的名句“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”已成为洛阳最著名的代言词。

此次发行的个性化邮票采用双主图《竹》和《诚信》，体现先贤风骨。邮票主体雕塑特邀联合国首任环保艺术大师、著名艺术家、北京金台艺术馆馆长袁熙坤先生创作。司马光个性化邮票背景为国内仅存的司马光《资治通鉴》手稿；紫外灯下呈现司马光《家范》《训俭示康》节选。邮票上方陈列温公之学：《资治通鉴》宋版书影与《切韵指掌图》。两侧分别展示司马温公祠与“忠清粹德之碑”拓文、司马光故居与司马光砸缸典故手绘图，追忆先贤往昔足迹。邮票边饰选用明代仇英所绘司马光故园——《独乐园图》。

据悉，为延续先贤千年文脉，传承中华优秀传统文化，中国邮政自2020年起，特别发行了“先贤系列”个性化邮票。这些邮票以“国家名片”的形式挖掘中国传统文化，承继先贤精神，是讲好中国故事，传播中国声音，展现中国精神的有力载体。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图)