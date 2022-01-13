洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

司马光个性化邮票线上首发仪式在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 09:33

　　27日，中国邮政特别发行《忠清粹德——司马光诞辰一〇〇三周年》个性化邮票一版。27日17时，洛阳市邮政分公司在伊滨区司马光文化园(独乐园遗址)举办司马光个性化邮票线上首发仪式。

　　为纪念此次邮票发行，弘扬名人文化，助力洛阳文旅宣传，洛阳市邮政分公司特别制作相关纪念封和宣传戳记各一枚。

　　司马光，北宋政治家、史学家、文学家。公元1071年，司马光退居洛阳，置地修园，编撰《资治通鉴》。他的名句“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”已成为洛阳最著名的代言词。

　　此次发行的个性化邮票采用双主图《竹》和《诚信》，体现先贤风骨。邮票主体雕塑特邀联合国首任环保艺术大师、著名艺术家、北京金台艺术馆馆长袁熙坤先生创作。司马光个性化邮票背景为国内仅存的司马光《资治通鉴》手稿；紫外灯下呈现司马光《家范》《训俭示康》节选。邮票上方陈列温公之学：《资治通鉴》宋版书影与《切韵指掌图》。两侧分别展示司马温公祠与“忠清粹德之碑”拓文、司马光故居与司马光砸缸典故手绘图，追忆先贤往昔足迹。邮票边饰选用明代仇英所绘司马光故园——《独乐园图》。

　　据悉，为延续先贤千年文脉，传承中华优秀传统文化，中国邮政自2020年起，特别发行了“先贤系列”个性化邮票。这些邮票以“国家名片”的形式挖掘中国传统文化，承继先贤精神，是讲好中国故事，传播中国声音，展现中国精神的有力载体。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉...
    隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
        上个月，隋唐大运河文化博物馆开馆，成为我市又一热门文化新地标。博物馆内，除常规展厅外，还有许多沉浸式...
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 首次引入液压静力沉桩机设备！洛阳滨...
  • 翠云峰森林公园东大门靓姿初显
  • 7月1日起，洛阳主城区机动车“首次轻...
  • 渑淅高速渑池至洛宁段加快推进【组图】
  • 洛阳推广实施工程建设项目“带方案供...
  • 期待！洛阳发力打造现代物流强市
  • 即日起，洛阳老城十字街有序恢复营业
  • 市委召开专题会议研究城市文化客厅项...
  • 嵩县城关镇叶岭村：改善人居环境 打造...
  • 防范高温高湿天气 洛阳疾控这份健康提...
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    壮观！黄河小浪底开闸...
    有书香，能纳凉！城市...
    孟津区朱寨村：环境整...
    夏至景美 荷塘觅凉【高...
    精彩热帖

    大花萱草 艳丽开放

    静静绽放的睡莲

    沿黄公路

    色暮霞满天
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605