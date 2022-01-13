本周中后期，洛阳多分散性阵雨或雷阵雨

今天：晴天到多云，西北风4级左右，气温21℃到37℃。

今天：晴天到多云，西北风4级左右，气温21℃到37℃。 昨日，雨过天晴，气温舒适。不过，今天我省淮河以北部分地区气温将反弹，洛阳等地又要出现短暂高温天气。 省气象台预计，今天我省本轮降水趋于结束，新一轮雨水来接力，我省北部、中东部以及南部部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气；明天我省北部、中东部、南部有分散性阵雨、雷阵雨。雨天路滑，请注意出行安全。 在气温方面，随着我国北方降水逐渐发展，华北平原一带的高温天气也被中断，但由于湿度加大，体感依然比较闷热。 来看我市未来几天的天气情况。市气象台根据气象资料分析，本周中后期受冷空气扩散和高空冷涡影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气。 具体预报如下—— 今天：晴天到多云，西北风4级左右，气温21℃到37℃。 明天：多云间晴天，局部地区有雷阵雨，并伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，西北风2级到3级，气温21℃到37℃。 30日(周四)：多云间晴天，局部地区有阵雨或雷阵雨，并伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，气温24℃到34℃。 7月1日(周五)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到34℃。 7月2日(周六)：多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到33℃。 7月3日(周日)：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）