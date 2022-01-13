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暑期带娃，长辈们有哪些幸福时刻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:44
一说起带娃的幸福时刻，大家脸上洋溢着微笑

　　●时间：6月27日

　　●地点：涧西区武汉路社区党群服务中心创想社

　　●主持人：王春艳涧西区武汉路社区居委会副主任

　　●开场白：社会竞争激烈，子女工作压力大，越来越多的银发族成为隔代教育的“助力军”。随着社会的发展，他们的思想更为开放，带娃方式也更为智慧。沉浸式的“陪伴之旅”，不仅让他们收获了天伦之乐，还滋润了长辈们的心。

　　嘉宾出场

　　李杨：涧西区武汉路社区居民，62岁

　　幸福时刻：孝敬母亲的样子被孙辈模仿，身教重于言传

　　我有一个孙子和一个孙女，还有一位年近90岁的老母亲，平时我照顾老母亲的样子，经常被孙子、孙女模仿。

　　不久前，孙子过生日，切完蛋糕后，孙子把第一块蛋糕端给了我的母亲。我问孙子：“为什么第一块先给太奶奶吃？”孙子眨了眨眼睛，说：“我记得上次爷爷也是这样做的呀！”大家一听，都乐了。

　　不仅如此，对于我们家人来说，每天阅读《洛阳晚报》已成为最幸福的时光。母亲的眼睛不好，我和孙女轮流担任领读员，给母亲和孙子读报纸上的故事。读报让我们全家都收获满满：孙女因为读报认识了很多字，母亲获取了许多新闻及知识，我因为常年读报学习，自己的文章在《百姓写手》刊发，孙子则从小养成了阅读的好习惯。

　　在我看来，有时候孩子就像一面镜子，映照出现实生活中的自己。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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