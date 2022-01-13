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树牢双向激励的风向标——四谈以能力作风大提升推动重点工作大突破
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:32

　　用人干事，重在导向。

　　不久前召开的全市能力作风建设年活动推进会，围绕强化督导激励作了一揽子部署，“双向激励”被着重提及。既强化正向激励，探索实施两级评议推荐机制，优先提拔使用实干担当的党员干部，又强化负向激励，用好末位通报、追究问责等措施，有效激发党员干部担当作为的内生动力……一正一反间，洛阳选人用人、干事创业的风向标更为鲜明。

　　有人说，人的干事创业动力靠自我赋能，也靠环境造就。诚然，在干部管理上，是赏罚不当还是奖惩分明，结果必然不同。推行双向激励，说白了，就是要通过物质、精神、政治等多方面的奖罚措施，让实干者得实惠、有地位，让虚干者受鞭策、没市场，就是要能者上、优者奖，庸者下、劣者汰，最终激励干部奋发有为、比拼争先。

　　常言道：水不激不跃，人不激不奋。对于那些敢担当、肯实干、有作为的干部，如果不能及时予以正向激励，“干与不干、干多干少、干好干坏一个样”，久而久之会伤士气。同理，对于那些不担当、不作为甚至乱作为的干部，如果任之由之、不闻不问，不给予相应的问责处罚，不仅会贻误事业发展，还会助长歪风蔓延，使其“带偏节奏”甚至坏了“一锅粥”。

　　放眼当下，从锚定风口抓招商，到聚焦典范搞创建，再到立足振兴引乡贤，在落实“三项重点工作”上，有的地方和部门铺开了摊子，有的却“雷声大雨点小”，不见成效。探寻原因，很重要的一点在于，有的干部仍然是推推动动、不推不动，仍然是把说了当做了、把做了当成做好了，仍然是满足于差不多、一般化，搞几个亮点就交差。“响鼓还须重锤敲”，更好立起双向激励的导向，让干与不干、真干假干、干好干坏不一样，干事创业的良好生态才会立起来！

　　事实上，去年以来，从畅通村(社区)党组织书记晋升录用渠道，到提高村干部工作报酬，再到推出干部“考验期”管理等措施，围绕双向激励，洛阳已作出了一系列顶层设计，也有效激发了干部干事创业的热情。当然，双向激励是个系统工程，树牢这个风向标，需要把好“头一关”，精准开展绩效考核和干部评价，用实事说话；需要充实“工具箱”，形成完善的制度保障体系，让激励常在；需要握好“方向盘”，在正向激励上用好提拔、表彰等多种手段，在反向激励上建立容错纠错机制，杜绝对受处罚干部“一棍子打死”。

　　有什么样的导向，就有什么样的干部。充分发挥“双向激励”作用，让有为者有位、无为者无位，我们就能以干部的担当作为凝聚起洛阳发展的强大气场！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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