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河洛地理：寻踪汴洛古道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2022.06.28 08:40

　　近段时间酷热难耐，令人每每想外出时，总是先在心里打退堂鼓。

　　除了高温，距离也是一个“劝退”因素。

　　我们要去的是开封，直线距离约200公里，如果开车走高速，单程需要两个半小时；不走高速呢，那就需要四五个小时。

　　当然，寻踪汴洛古道，也不是开车走一趟这么简单。经过千百年岁月侵蚀，当年古道上那些醒目的“地标”，大多已变了模样，或不复存在，难以寻找。

　　那就根据《宋史》记载，按宋太祖或宋真宗自洛至汴的路线来走吧：出洛阳，过偃师，经巩义，至荥阳，抵郑州，到中牟，开封也就近在眼前了。此前的五代时期，清末的两宫回銮，人们走的大致都是这条路线。

荥阳广武山与黄河

　　汴洛古道是洛阳与开封之间的官道，有陆路有水路。陆路可以走偃师，也可以走登封，加上黄河水路，至少就是三条。它的开辟时间很早，西周时就有周天子从洛阳到圃田(今中牟一带)打猎的记载。东周时，魏惠王迁都大梁(今开封)，与周王室所在的洛阳不乏往来。

　　北宋建都开封，并以开封为东京，以洛阳为西京。汴洛古道是东西两京之间的纽带，也是西接陕甘、东连齐鲁的交通大动脉。北宋皇陵的烟雨、虎牢关前的厮杀……古道的记忆日渐丰满，无数人往返其间，又将这些古道记忆连缀成文，让它在历史这部巨著中闪耀。

　　北宋灭亡后，两京繁华不再，南宋诗人陆游却始终难忘“汴洛我旧都，燕赵我旧疆”。至于汴洛古道，1909年汴洛铁路全线竣工后，陇海铁路在此基础上往东西方向延伸，1953年全线建成通车，古道完成了它的历史使命，从此渐被铁路和公路取代。

偃师会圣宫碑

　　凤凰山上会圣宫

　　寻踪汴洛古道，我们驱车自西向东走，首先到达偃师。

　　在偃师区山化镇寺沟村的凤凰山上，矗立着一通巨碑，碑额题刻“新修西京永安县会圣宫碑铭”，这就是人称“中原第一碑”的北宋会圣宫碑。

　　公元960年，赵匡胤建立北宋王朝，定都开封。他一直有迁都洛阳的想法，并将皇陵定在巩县(今巩义)。宋真宗时析偃师、巩县、缑氏等地置永安县，“以奉陵寝”。公元1030年，宋仁宗又在紧临汴洛古道的凤凰山上修建会圣宫，以减少祭奠皇陵时的奔波之苦。

　　据《续资治通鉴长编》记载，凤凰山时称凤台山。公元1034年，宋仁宗“奉安太祖、太宗、真宗御容于西京凤台山会圣宫”，并立巨碑纪念此事，就是会圣宫碑。

　　会圣宫北依邙山，南面洛河，北宋末年被金兵焚毁。会圣宫碑则一直保存下来，迄今已有上千年历史。

巩义宋陵

　　汴洛之间有宋陵

　　会圣宫碑地处今偃师与巩义交界处，与北宋皇陵(简称宋陵)相距不远。

　　宋陵在今巩义境内，地处汴洛之间，包括宋太祖赵匡胤的永昌陵、宋太宗赵光义的永熙陵、宋真宗赵恒的永定陵、宋仁宗赵祯的永昭陵等，统称“八帝十陵”。

　　据《宋史》记载，景德四年(公元1007年)，宋真宗特设永安县管理皇陵。他从洛阳前去拜谒诸陵时，曾诏令“自西京至巩县不举乐”，并禁止侍从人员践踏庄稼。

　　宋陵“前控洛水，左少室，右嵩高”，可分为数个陵区，诸陵布局较为统一。北宋末年，金兵曾毁诸陵。到南宋时，部分皇陵已在荒野之中，地上建筑荡然无存，只剩陵前石刻还在默默守护着它们的主人。

　　宋真宗是北宋第三位皇帝，在位25年，以澶(音同缠)渊之盟为宋王朝赢得了长期的和平。在诸陵中，他的永定陵也是保存较好的一座。如今，310国道从陵区南部穿过，交通十分便利。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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