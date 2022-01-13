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防范高温高湿天气 洛阳疾控这份健康提醒请收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 20:55

　　26日的短时强降雨过后，洛阳降温并不明显，反而迎来湿热天气。27日，洛阳市疾控中心专家提醒，类似高温高湿天气，不仅易带来情绪不适，让人感到压抑、烦躁不安，也可能诱发血压、血糖和血脂的波动，此外还容易出现食源性疾病，广大市民应注意做好防护。

　　关键词：体感不适 基础性疾病

　　洛阳市疾控中心公共卫生研究所所长韩琳说，根据天气预报情况，我市的湿热天气较去年提前半个月来临。不同于高温，高温高湿给人的体感更为难受。空气湿度加大让闷热感如影随形，一些有基础性疾病的老年人或因此出现乏力、头晕、胸闷等症状。所以，提醒体弱易感人群，尤其是患有心脑血管疾病的人群，请尽量减少外出，务必注意休息，及时补水，谨防中暑。

　　关键词：食源性疾病(食物中毒)

　　6月17日，陕西一幼儿园多名儿童出现不同程度高烧、呕吐、腹泻等疑似食物中毒的症状。经当地专家研判，该幼儿园儿童患病由沙门氏菌感染引起。

　　“夏秋两季是沙门氏菌一年中最活跃的时候。”韩琳说，高温高湿天气中，细菌易大量繁殖和产生毒素，食物在制作、储存、出售过程中处理不当的话，极易被细菌或其毒素污染，继而引起食源性疾病，包括我们通常说的食物中毒。

　　韩琳说，当前季节，烹饪食物时要注意环境洁净，一日三餐或拆封的食物最好当餐吃完，超过一定时间不建议食用。因为食物存储不当会发霉变质，不仅影响口感，其菌群还会数十倍增加，有可能引起急性肠胃炎或食物中毒，甚至危及生命。

　　关键词：野生蘑菇

　　闷热潮湿的气象条件非常适合野生蘑菇生长。韩琳说，不少人看过新闻，我国西南省份常有误食野生蘑菇中毒的新闻，但事实上，我市栾川县、汝阳县等偏远山区也曾发生过群众误食野生蘑菇导致中毒的情况。

　　韩琳提醒广大市民，不采摘、不买卖、不食用野生蘑菇，慎防中毒。不要采集和食用不熟悉的菌类。一旦误食，如有不适，如恶心、头晕、呕吐、看东西不明或幻视、幻听等症状，要在家人或朋友陪同下，拨打120急救电话，立即前往正规医疗机构治疗。

　　关键词：强降水 饮用水安全

　　近期降水频繁易引发洪涝灾害，在有自备井或农村饮水安全工程的农村地区，易出现饮用水污染。韩琳说，在洪涝灾害后，周边群众切记，只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水；对临时的饮用井水、河水、湖水、塘水等，一定要进行消毒。自来水水管或水龙头如被污染，退水后应充分清洗管路，水龙头内外表面使用含氯消毒剂擦拭消毒。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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