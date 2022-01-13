栾川为游客提供便捷核酸检测服务

“第一次见景区门口有采样点，我们从外地来玩，顺便还做了检测，这一趟玩得开心踏实！”25日，安阳的宋女士和朋友到老君山景区游玩，看到景区外的核酸采样点忍不住夸赞起来。

“第一次见景区门口有采样点，我们从外地来玩，顺便还做了检测，这一趟玩得开心踏实！”25日，安阳的宋女士和朋友到老君山景区游玩，看到景区外的核酸采样点忍不住夸赞起来。

栾川县卫健委相关负责人说，近期省内外多地疫情防控形势趋稳向好，有序流动人员逐渐增加。栾川县多家景区开展免票畅游活动，吸引诸多省内外游客前来。为扎牢疫情防控安全防线，确保旅游活动正常有序，该县决定对游客提供便捷的核酸检测服务。

该负责人说，统一安排后，栾川县人民医院、中医院以及重渡沟、潭头镇等乡镇的医疗机构，与县内10家4A级以上景区建立一对一医疗保障和疫情防控协作机制，并建立核酸采样屋。核酸采样工作时间为每天8时至20时。

“按照要求，我们主要为那些没有核酸阴性报告的人员，以及入洛后须再做一次核酸检测的人员做检测。”老君山核酸采样点工作人员说，除了服务游客，采样点还为愿检尽检人员、景区工作人员等提供免费检测服务。如有红码、黄码人员，将在临时隔离点进行现场采样。

截至26日12时，该县10家景区在过去一周时间累计接待游客超过15万人次。各景区入口的核酸检测点已为游客累计免费采样6782人次，检测结果均为阴性，获得游客一致称赞。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 关珂）