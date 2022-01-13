老城区委老干部局获授全国老干部工作先进集体

昨日，全国老干部工作先进集体授牌仪式在老城区老干部教育活动中心举行。 昨日，全国老干部工作先进集体授牌仪式在老城区老干部教育活动中心举行。市委老干部局有关负责人为荣获此项荣誉的老城区委老干部局现场授牌。 日前，老城区委老干部局被评为全国老干部工作先进集体，是我市此次唯一受表彰的集体。近年以来，老城区深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，立足实际努力打造符合发展趋势、富有老城特色、推动解决问题、引领增添正能量的老城“夕阳红”工作品牌。老城区率先成立离退休干部党工委，单独组建离退休干部党组织28个；高标准建成政治生活馆、老干部教育活动中心；建立“三联三送三结合”联系老干部制度，成立“夕阳红”志愿服务队等5个志愿者组织，创新打造9个“夕阳红”党建共同体。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 冯伟玉 石智卫)