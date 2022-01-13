即日起可申请！洛阳“一户多人口”用水优惠范围扩大

21日，记者从洛阳北控水务集团有限公司(以下简称洛阳北控水务集团)获悉，本月起，洛阳“一户多人口”用水优惠政策范围扩大，执行新标准。

21日，记者从洛阳北控水务集团有限公司(以下简称洛阳北控水务集团)获悉，本月起，洛阳“一户多人口”用水优惠政策范围扩大，执行新标准。

按照新政策，本市户籍人口5人及以上(含5人)家庭，可向洛阳北控水务集团申请办理新的“一户多人口”用水优惠。具体政策有哪些变化？市民如何申请？记者为您梳理出相关指南。

●有何变化？

洛阳北控水务集团相关部门负责人介绍，新的“一户多人口”用水优惠政策，从原本的家庭用水人口5人以上(不含5人)调整为5人及以上(含5人)。同时，原本以居民户口簿为“一户”居民数量唯一认定依据，扩大为以公安部门核发的居民户口簿、本地居住证为依据，在同一住址共同居住生活的居民数量，从而将家庭中其他常住的非户籍人口，也纳入到“一户多人口”用水优惠范围内。

●执行标准

政策调整后，5人及以上(含5人)家庭，每户每增加1人，年度阶梯一、阶梯二水量均相应增加30立方米。

以用水人口基数为5人的家庭为例。

家庭年阶梯水量因增加1人，由阶梯一0～144立方米；阶梯二144(不含)～180立方米；阶梯三180立方米以上，变更为：阶梯一0～174立方米；阶梯二174(不含)～240立方米；阶梯三241立方米以上。

●如何办理？

所需资料为户主本人身份证、居民户口簿及本地居住证。

线上办理方式：

搜索关注“洛阳北控水务集团有限公司”微信公众号，绑定用水编号，点击“业务办理”，进入“一户多人口用水”业务模块，按要求提交资料即可申请。

线下办理方式：

市民可携带相关资料到所在辖区的洛阳北控水务集团营业网点申办。

一般当月申请，次月生效。值得注意的是，“一户多人口”用水优惠的执行周期为2年，2年后需重新申请。

如您有其他疑问，可拨打24小时供水服务热线9610001咨询。

（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 成俊西）