关爱环卫工人！最高温度超35℃时暂停人工保洁【视频】

近期，洛阳出现持续高温天气，给城市环卫工作带来严峻考验。为保障一线环卫工人的安全与健康，洛阳市城市管理局调整环卫作业方式和作业时间，并启动关爱环卫工人行动，给广大城市美容师们送去夏日清凉。

近期，洛阳出现持续高温天气，给城市环卫工作带来严峻考验。为保障一线环卫工人的安全与健康，洛阳市城市管理局调整环卫作业方式和作业时间，并启动关爱环卫工人行动，给广大城市美容师们送去夏日清凉。

该局环境卫生服务中心有关负责人介绍，为应对持续高温天气，防止环卫工人中暑等情况发生，该中心已将城市道路保洁方式调整为“机扫为主，人工保洁为辅”，要求各级环卫部门加大机械化保洁力度，减轻人工作业强度。

同时，根据天气情况调整人工作业时间。当天最高气温超过35℃时，12时至15时暂停人工清扫保洁；当天最高气温超过37℃时，11时至16时暂停人工清扫保洁。此外，加强路面洒水频次，确保除尘、降温效果。

记者还了解到，洛阳市城市管理局正在开展关爱环卫工人，夏日送清凉行动，绿豆、白砂糖、风油精、藿香正气水等一大批防暑降温物资正陆续发放到一线环卫工人手中。同时，该局要求各级环卫部门严格落实高温补贴，确保防暑降温物资和经费充足，完善环卫爱心驿站配套设施，并安排专人定时把绿豆水、凉茶等消暑饮品送至一线环卫工人手中。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 王宪国 胡惠娟 文/图/视频)