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洛阳疾控发布重要提醒！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 20:36

　　21日，记者从洛阳市疾控中心获悉，近期，洛阳市在境外及上海等地来(返)洛人群中发现复阳情况，输入风险仍持续存在。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

　　国家卫健委公布数据显示，6月20日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例37例，其中境外输入病例28例，本土病例9例。对此，洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，近期本土疫情阳性感染者数量正在逐渐减少，目前为今年以来最低位，这也是国家坚持实行动态清零，筑牢疫情防控屏障，万众一心取得的来之不易的疫情防控成果。

　　“可以看到，虽然本土感染者整体呈下降趋势，但境外输入病例一直维持在高位，这正是需要警惕的地方，因为本土疫情主要来源就是境外输入！且随着国外疫情防控措施逐步放宽，入境人员增多，输入性疫情随之增加！对洛阳来说，境外返洛人员在隔离期间出现阳性及复阳情况也并不鲜见，2022年以来已有多例报告！”朱鑫说，最近几个月，洛阳市的境外来(返)洛人员每月约有500人，仍有极大输入风险。

　　与此同时，洛阳市疾控中心与社会面核酸检测点在常规筛查中监测到，近期从上海来(返)洛人员同样出现多起复阳情况。其中，6月8日凌晨1时许，洛阳市一城区医疗机构发现一例疑似阳性报告，该机构遂紧急向所在区疫情防控指挥部报告。当日凌晨，洛阳市多部门启动应急响应并采取相应管控措施。

　　先期接受流调时，相关疑似阳性感染者称于6月5日返洛，且过去14天只有山东旅居史，并未到过中高风险地区，抵洛前向目的地社区报备，抵洛当晚核酸检测结果为阴性，抵洛次日因嗓子出现不适向社区报备，到发热门诊就诊未见异常。7日，其再次做核酸检测时出现异常。

　　看似行程没有异常，但经过反复询问，该疑似感染者进一步介绍时道出原因。今年4月，其在上海居住期间曾因核酸结果阳性，被送至当地方舱医院住院，在治疗18天达到出院标准。因出院后到过山东等地，6月5日返洛时其行程卡(只显示过去14天行程)已无上海行程记录，返洛后也未再提及该行程。

　　万幸的是，当天经洛阳市疾控中心复检，其核酸检测结果为阴性，当事人进一步落实医学观察，我市同步解除其他管控措施。

　　“相关报告显示，复阳导致的继续传播并不多见，在传播中并不起很大的作用，不过也并非绝对。患者复阳说明其体内的病毒存在低水平的复制，虽然其传染性很低，但仍可能有传染性和传播风险！”朱鑫说，也正因此，洛阳市疾控中心也发出郑重提醒，有过中高风险地区旅居史或有新冠肺炎病史的来返洛人员，除了落实常规的报备、检测及健康监测等疫情防控举措外，如在生活中出现阳性感染者相关症状或遇到核酸检测异常时，应主动向发热门诊、核酸检测点等介绍过去3个月的旅居史和既往病史。相关哨点单位和检测机构也要注意询问甄别，以便快速应急处置，及时阻断疫情传播。

　　“就当前来看，疫情防控压力持续存在，我们需要坚持外防输入、内防反弹的总策略和动态清零的总方针不动摇，这样才能巩固我们来之不易的防控成果。”朱鑫说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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