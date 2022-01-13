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宜阳县城关镇一中教师牛红霞：希望孩子们走出乡村，成为“最好的自己”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 08:28
牛红霞在辅导学生

　　“今天我们的课前分享是英语即兴演说——我的梦想……”近日，在宜阳县城关镇一中，英语教师牛红霞与学生讨论梦想的力量。

　　从教25年的牛红霞，负责该校九年级的英语教学工作。在她看来，教学相长，她的高涨教学热情能带动学生学习热情。

　　“英语学习是乡村孩子学习的一大难点，要让他们产生兴趣。”牛红霞说，一次外出学习时，她观察到一位老师让多名学生共同演绎英语情景对话，不仅活跃了课堂气氛，还让学生更牢固地掌握英语语法、句式。回校后，她将这一教学方法运用在自己的课堂上，不出所料，相比传统的“填鸭式”教学，引入情景对话的教学课堂气氛更加活跃，学生也更加积极，成效显著。

　　牛红霞的英语教学并不局限于课堂上。与学生在校道上相见时，她也会使用英语与他们对话。“一个良好的英语学习环境非常重要，所以我会尽可能多地创设情境，跟大家多用英语沟通，让学生们能熟练地讲英语。”她说。

　　教书育人，不仅要教得好，还要育得好。“当学生犯错时，我不会一味地批评，而是先分析学生犯错的原因和性质，让他们认识错误并承认错误，之后再谈心，帮助他们缓解犯错后的低落心情。”牛红霞十分尊重每位学生的个性，因材施教。

　　牛红霞认为，无论成绩好坏，每位学生身上都有闪光点，作为老师，应该主动挖掘这些闪光点。“以前，我的班上有位女孩叫蓉蓉(化名)，成绩不太理想，但参加劳动非常积极，我便在班上公开表扬她。同时，得知她想提高英语成绩的愿望强烈，我便每天辅导她，慢慢地她的英语成绩有所提高。”牛红霞说。

　　在多个职务之中，牛红霞对“班主任”尤其看重：“作为班主任，我会关心每一位学生，同时及时与学生家长沟通，取得学生与家长的信任。”

　　牛红霞告诉记者，之前她的班上有一名女同学，在升入高中后无法适应紧张状态导致心理出现问题。得知情况后，她不仅每天给这位学生发微信、打电话，周末还抽时间陪伴她，给予她更多温暖。渐渐地，那位女同学愿意向牛红霞敞开心扉，变得开朗起来。

　　守得一身清贫，换得桃李芬芳。作为一名乡村英语教师，牛红霞的心愿很朴素：希望孩子们走出乡村，成为“最好的自己”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 王艳杰 通讯员 靳会利 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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