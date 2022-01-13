免费！记者“手把手”教您申请入住青年驿站【视频】

青春洛阳汇青春，青年驿站惠青年。眼下，洛阳持续推进青年友好型城市建设，青年驿站顺势而生，为来洛、返洛青年人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务，为城市发展汇聚青春力量。

青春洛阳汇青春，青年驿站惠青年。眼下，洛阳持续推进青年友好型城市建设，青年驿站顺势而生，为来洛、返洛青年人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等服务，为城市发展汇聚青春力量。

入住青年驿站是否有学历要求？来洛求职的青年都可以申请入住吗……记者将从申请步骤、申请常见问题两大板块入手，为您深度解读青年驿站入住须知，解答您的种种疑问，助您更顺利、舒心地入住驿站。

申请步骤

首先，您需要根据自己的入住时间提前3至5天，关注洛阳网微信公众号或洛阳青年微信公众号，点击公众号底部菜单栏“青年驿站”，进入洛阳市青年驿站网上服务系统。

打开页面后，可以看到“申请条件”“申请流程”“房源信息”三个按钮。点击“申请条件”，可以查看驿站对青年的资历要求、身体要求等；点击“申请流程”，可以了解申请青年驿站的注意事项，包括申请原则、资格审核、入住及退房须知等。

点击“房源信息”，可以进入相关页面，快速检索所在区域所有青年驿站的站点位置。如点击“涧西区”，下方则显示涧西区所有青年驿站的名称、实景图及地址。