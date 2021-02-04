洛阳市消防救援支队提醒：酷暑来袭，小心家电“上火”

连日来，市消防救援支队联合相关部门开展全市消防安全大检查，同时提醒市民，在享受清凉时别忘了给家电“减负”，确保用电安全。

连日来，市消防救援支队联合相关部门开展全市消防安全大检查，同时提醒市民，在享受清凉时别忘了给家电“减负”，确保用电安全。 近段时间的持续高温，也带来了用电高峰期，消防安全形势尤为严峻。连日来，市消防救援支队联合相关部门开展全市消防安全大检查，同时提醒市民，在享受清凉时别忘了给家电“减负”，确保用电安全。 市消防救援支队相关负责人介绍，此次消防安全大检查，重点针对城中村、城乡接合部、农贸市场等区域和“四无”、擅自改变使用功能、加高加层的自建房等开展火灾隐患排查治理。 消防部门提醒，夏季高温酷热，历来是火灾高发季节，市民在日常生活中须谨记用火用电安全。 第一，电器火灾方面。消防人员介绍，随着高温天气到来，居民家中用电量剧增，空调、冰箱、电风扇等家电设备运行，造成电气设备线路超负荷运转，易造成电路短路等，从而引发火灾。 第二，夏季电动车充电起火现象也要引起重视。近年来，电动车室内充电引发火灾的情况不少。室内空间小、易燃物品较多，电动车一旦爆炸起火就会迅速燃烧。 消防人员提醒市民，夏季天气炎热，降水少蒸发大，天干物燥，燃点降低，物品遇明火易燃烧且火势蔓延较快，容易形成大面积火灾。 如何消除用电隐患？消防人员提醒，生活中应做到不超负荷用电，及时检查、更换老化线路，出门及时关闭电源。同时，不能私拉乱接电线，雷雨天气尽量不使用电器。电动车充电不上楼，应在统一区域充电。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王倩)